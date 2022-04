Matej Mohoric vijfde in Parijs-Roubaix: “Gereden met Sonny in mijn gedachten”

Matej Mohorič was een van de hoofdrolspelers in Parijs-Roubaix. Gesterkt door de gedachte aan zijn ploegmaat Sonny Colbrelli, die vanwege hartproblemen zijn titel niet kon verdedigen, reed de Sloveen een aanvallende koers, wat uiteindelijk een vijfde plaats opleverde.

Mohorič had aan het begin van de wedstrijd de slag niet gemist en zat mee in de eerste waaier. In aanloop naar het Bos van Wallers reed de Sloveen met vier man weg en zij bouwden een mooie voorsprong op. Vervolgens bleef hij samen met Tom Devriendt vooraan over, tot hij lek reed. Toch kon de winnaar van Milaan-San Remo samen met Yves Lampaert van voren terugkeren en daarna zag hij ook Dylan van Baarle aansluiten. Op Champhin-en-Pévèle was de Nederlander de beste en die wist uiteindelijk stand te houden tot aan de finish.

In de sprint om de tweede plaats moest Mohorič zich tevreden stellen met de vijfde plek. “Ik kan niet zeggen dat ik pech had, maar ik kon wel zonder die lekke band. Misschien kon ik veel langer vooraan blijven omdat ik goed samenwerkte met de renner (Devriendt, red.) met wie ik samen reed. Ik wilde het podium voor mezelf en de ploeg, want we hebben een goede wedstrijd gereden. In de sprint in de velodroom had ik echter geen benen en geen energie meer over. Meer dan dit was er deze keer niet te halen.”

Mohorič reed de wedstrijd met ploegmaat Sonny Colbrelli in gedachten, die afgelopen jaar na een heroïsche editie Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel versloeg en zijn eerste monumentale klassieker won. “Ik had Sonny de hele dag in mijn gedachten. Ik wilde de overwinning voor hem pakken. We zullen het volgend jaar opnieuw proberen, misschien mét hem.”