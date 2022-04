Matej Mohoric moet het zonder Jonathan Milan stellen in Ronde van Vlaanderen

Matej Mohorič moet het in de Ronde van Vlaanderen stellen zonder de hulp van Jonathan Milan. De Italiaanse tempobeul moest woensdag Dwars door Vlaanderen al aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte en is niet klaar om zondag in actie te komen.

Milan, regerend wereld- en olympisch kampioen op de ploegachtervolging, zou zondag opgaan voor zijn tweede Ronde van Vlaanderen. Woensdag moest de hardrijder Dwars door Vlaanderen echter al missen vanwege ziekte. Vandaag is door zijn ploeg medegedeeld dat hij ook De Ronde aan zich voorbij moet laten gaan. “Hij zal niet klaar zijn om te koersen”, aldus zijn ploeg, die met Milaan-San Remo-winnaar Mohorič opnieuw hoge ogen wil gooien, op social media.

Milan begon zijn seizoen met de Saudi Tour en verscheen vervolgens aan de start van de UAE Tour. Met drie top 15-klasseringen op zak keerde hij terug van die WorldTour-koers. Daarna was hij ook van de partij in Milaan-San Remo, Brugge-De Panne en de E3 Saxo Bank Classic.