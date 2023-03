Matej Mohoric kopman van Bahrain Victorious in Vlaanderens Mooiste: “Moeten anticiperen”

Matej Mohoric is de uitgesproken kopman van Bahrain Victorious in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen, oud-winnaar van Milaan-San Remo, behoort dit voorjaar tot een van de betere klassieke renners en hoopt op een goed resultaat in De Hoogmis.

Op de website van Bahrain Victorious blikt Mohoric vooruit: “We hebben een plan met het team, en we zullen ons volledig inzetten om een podiumplaats te bemachtigen. We moeten anticiperen voordat de grote drie aanvallen. Vanuit die positie moeten we dan verder kunnen bouwen.”

Mohoric reed in het voorjaar sterk rond. Zo werd hij derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, zesde in de Strade Bianche, achtste in Milaan-San Remo en zevende in de E3 Saxo Classic. In Gent-Wevelgem leek Mohoric wederom op weg te zijn naar een ereplaats, maar de 28-jarige renner ging tegen de grond. “Die valpartij zal me zondag niet beïnvloeden in negatieve manier.”

Naast Mohoric start ook Fred Wright namens Bahrain Victorious. De Brit werd vorig jaar nog zevende in de Ronde van Vlaanderen, maar lijkt dit voorjaar nog niet in topvorm te zijn.

