Matej Mohoric: “Ik ben zeker niet de beste daler van het peloton”

Matej Mohoric won dit voorjaar Milaan-San Remo en boekte daarmee de voorlopig grootste zege uit zijn carrière. Dat deed hij mede dankzij een indrukwekkende afdaling van de Poggio. Maakt dat van Mohoric de beste daler van het peloton? “Nee, ik ben zeker niet de beste”, stelt de Sloveen zelf in gesprek met Cycling Weekly.

“Ik denk dat ik behoorlijk goed ben, maar nee, ik ben niet de beste”, vervolgt hij. “Er zijn anderen die beter en sneller zijn dan ik. Julian Alaphilippe is behoorlijk goed, sommige sprinters zijn behoorlijk speciaal en je hebt natuurlijk Tom Pidcock, hij is ook enorm snel.” Mohoric denkt dat goede afdalers hun kwaliteit van nature hebben. “Ik denk dat je ermee wordt geboren. Je hebt het of je hebt het niet. Dat komt door het gebrek aan angst, denk ik. Daarnaast maakt oefening het verschil, vooral op jonge leeftijd. En je moet leren van je fouten.”

Dropper post

Tijdens Milaan-San Remo maakte Mohoric gebruik van een zogenoemde ‘dropper post’. Met dit technische snufje liet hij kort voor zijn beslissende aanval zijn zadel enkele centimeters zakken. Dat zorgde voor een lager zwaartepunt en dus een betere controle. “Ik wist eerst niet of het zou werken, maar ik was blij om het te testen tijdens de winter. Al tijdens de eerste keer dat ik het gebruikte, zag ik grote kansen. Ik dacht dat het een significant verschil kon maken en een voordeel kon zijn, maar ik wist niet precies in welke mate.”

Mohoric vertelt dat ze eraan gedacht hebben om het geheime wapen al eerder in te zetten. “Maar we besloten het te bewaren voor deze grote koers. Ik hou van deze wedstrijd en droomde er al van om het ooit te winnen, zelfs zonder dropper post, dus het was gewoon iets wat me kon helpen. We verwachtten dat we de enigen zouden zijn die het die dag zouden gebruiken en het pakte goed uit.”