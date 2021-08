Matej Mohoric: “Hopelijk krijgen we binnenkort ook weer enkele zeges te zien”

Matej Mohorič stond na een sterke koersweek op het eindpodium van de Ronde van Polen. Na drie ereplaatsen werd de Sloveense renner van Bahrain Victorious tweede in het eindklassement. Eind vorige maand was hij ook al tweede in de Clásica San Sebastián.

“We kwamen naar de Ronde van Polen om het goed te doen in het klassement en sprintetappes te winnen. Phil (Bauhaus, red.) nam de druk bij ons weg door de eerste etappe te winnen. De sfeer was tijdens de hele koers goed, de samenwerking was ongelooflijk en ik moet alle renners en stafleden van Bahrain Victorious bedanken voor hun geweldige werk”, blikte Mohorič terug op de website van zijn ploeg.

De Sloveen werd uiteindelijk tweede, op twintig seconden van eindwinnaar João Almeida. “De tweede plaats in het klassement is een heel goed resultaat. Het waren de afgelopen tijd veel tweede en derde plaatsen, hopelijk krijgen we binnenkort ook enkele overwinningen te zien. Het seizoen is nog niet voorbij en er komen nog een paar belangrijke koersen aan, en daar kijk ik nu al naar uit.”

Bahrain Victorious vertrekt tevreden uit Polen, laat ploegleider Tim Harris weten. “We pakten de etappezege en het geel op de eerste dag met Phil Bauhaus en we werden tweede in de eindstand met Matej Mohorič. Ook reden we goede etappe-uitslagen met Matej, die twee keer tweede en een keer derde werd. Het is een beetje frustrerend dat hij geen etappe won, maar dat moeten we accepteren.

De hele ploeg reed iedere dag erg goed. We probeerden de koers zoveel mogelijk te controleren. Uiteindelijk draaide het uit op de tijdrit, waar Matej een heel goede tijd neerzette. Al met al kunnen we tevreden zijn met de tweede plek in het eindklassement”, aldus de Brit.