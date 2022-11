Matej Mohoric heeft zijn zinnen gezet op Parijs-Roubaix: “Dit jaar was ik er al dichtbij”

Matej Mohoric kende een jaar met hoogte- en dieptepunten. In gesprek met het Sloveense SIOL keek hij terug op zijn seizoen en blikte hij alvast vooruit op 2023. De renner van Bahrain Victorious liet weten vooral uit te kijken naar Parijs-Roubaix.

“Het meest klinkende succes was het winnen van mijn eerste monument, Milaan-San Remo. Dit is altijd een droom geweest”, benoemde Mohoric zijn hoogtepunt van 2022. “Het meest trieste was het slechte presteren in de Tour de France. Ik wilde goed zijn, maar het lukte niet. Achteraf bleek dat ik behoorlijk ernstige gezondheidsproblemen had tijdens de koers. Ik kampte tegelijkertijd met corona en mogelijk ook het Epstein-Barr-virus. Gelukkig heeft dit geen gevolgen op de lange termijn gehad en heb ik nu al zin in het volgende seizoen.”

Vooral zondag 9 april 2023 staat met rood omcirkeld in zijn agenda, want dan wordt Parijs-Roubaix verreden. “Ik kijk er echt naar uit om terug te keren in de koers”, zei Mohoric, die vorig jaar vijfde werd in de door Dylan van Baarle gewonnen Helleklassieker. “Ik was er dit jaar heel dichtbij, maar uiteindelijk kwam er geen klinkend resultaat. Volgend jaar zal ik meer vastberadenheid tonen.”

Het afgelopen seizoen won Mohoric Milaan-San Remo mede door een technisch snufje. Dankzij de ‘dropper post’ kon hij op de top van de Poggio zijn zadel enkele centimeters laten zakken, waardoor hij meer grip had in de afdaling. Komt Mohoric in Parijs-Roubaix weer met zo’n noviteit? “Bij Bahrain Victorious beschikken we over heel goed, zo niet het beste, materiaal”, ontweek hij die vraag. “Ik zou zeggen dat we een klein concurrentievoordeel hebben.”