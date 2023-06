Matej Mohoric: “Gewonnen voor mijn vriend Gino”

Matej Mohoric boekte vanmiddag een emotionele zege in de Ronde van Slovenië. De Sloveen won in Novo Mesto en eerde daarna zijn overleden ploeggenoot Gino Mäder.

“Het plan was om te winnen voor Gino”, vertelt hij na afloop. “De klim paste perfect bij me en heb alles gegeven. Filippo was de enige die me kon volgen, waarna ik hem in de afdaling nog op achterstand probeerde te rijden. Helaas was de afdaling tekort.”

“Het was een emotionele week”, sluit Mohoric af. “Ik ben blij dat ik voor hem heb kunnen winnen vandaag. Hij had dit heel mooi gevonden. Het enige waar ik me vandaag mee bezighield, was alles geven op de weg.”