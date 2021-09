Matej Mohoric dacht niet aan eindzege: “De voorsprong van Colbrelli was te groot”

Even leek het erop dat Matej Mohoric ook de eindzege in de Benelux Tour binnen zou hengelen, maar uiteindelijk hield Sonny Colbrelli meer dan genoeg seconden over. Ritwinnaar Mohoric zat er niet mee, want naar eigen zeggen dacht hij niet aan de eindzege: “Zijn voorsprong was te groot, zeker voor een wedstrijd die normaal door bonificatieseconden wordt beslist.”

“Ik had zelf drie taken vandaag”, gaat Mohoric verder in het flashinterview. “Als eerste wilde ik de seconden bij de anderen wegkapen bij de Gouden Kilometer, als tweede wilde ik een goed klassement rijden en als derde wilde ik de rit winnen. Dat is allemaal gelukt.”

De Sloveen trok zondag al vroeg ten aanval. Op meer dan 50 kilometer van de meet reageerde hij op de Muur op Kasper Asgreen. Waarom hij dat deed? “Uit tactische overwegingen, want als ik niet zou reageren moesten we de verantwoordelijkheid nemen in de achtervolging. Op deze manier heb je meerdere opties in de finale. Ik denk dat we als team de kaarten heel goed gespreid hebben.”