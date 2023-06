Voor Gino! Mohoric eert overleden ploeggenoot met zege in Ronde van Slovenië

Matej Mohoric heeft de slotrit in de Ronde van Slovenië gewonnen. De coureur van Bahrain Victorious rekende in een sprint-a-deux af met Filippo Zana, die wel de ronde won. Mohoric eerde na de finish zijn overleden ploeggenoot Gino Mäder met een zegegebaar.

De laatste etappe in de Ronde van Slovenië was zo goed als vlak, maar toch zouden we geen sprint krijgen in finishplaats Novo Mesto. Dat had te maken met de Trska Gora-klim in de absolute slotfase van de rit. De klim was bijna twee kilometer lang en kende een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 10 procent. Daar werd het peloton uit elkaar getrokken.

Een vlucht met Simon Pellaud, Alessandro Iacchi, Ziga Horvat, Martin Voltr, Embre Svestad en Marcel Camprubi werd op die klim teruggegrepen door het peloton, waar Mohoric eens stevig doortrok. Filippo Zana, Diego Ulissi, Lorenzo Fortunato en Giovanni Aleotti waren echter op de afspraak, althans zo leek het. Tegen de top kregen Mohoric en Zana toch een gaatje.

In de afdaling naar de meet in Novo Mesto liet Mohoric zijn daalkunsten zien aan Zana. De Italiaan kon niet volgen en werd op een gaatje gereden, dat hij in de laatste kilometers alsnog weer dichtreed. De Sloveen besliste vervolgens een sprint-a-deux in zijn voordeel. Zana verzekerde zich door de tweede plaats van het eindklassement.