Matej Mohoric blij met tweede plaats in San Sebastián: “Powless was sterker”

Natuurlijk had Matej Mohorič liever gewonnen in de Clásica San Sebastián, maar de Sloveen van Bahrain Victorious kon leven met zijn tweede plaats. “Neilson Powless was sterker, dus ik ben blij met het resultaat.”

Het peloton had te maken met regenachtige en zware omstandigheden in de 41e Clásica San Sebastián. “Het was een zware koers, zoals altijd in de klassiekers. De wegen waren heel nat en glibberig vanwege de regen. We moesten van voren zitten, vooral in de afdalingen, en we wisten een breuk te forceren met Mikel Landa, mij, Mark Padun en Stevie Williams in de eerste groep”, blikte Mohorič na de wedstrijd terug.”

Op de Erkaitz op veertig kilometer van de streep, met een gemiddelde stijging van 10,6%, trok Mohorič’ ploeggenoot Landa ten aanval samen met Simon Carr. “Mikel viel aan op de steile klim, maar kreeg niet genoeg voorsprong om weg te blijven. Dus ik ging in de afdaling in de tegenaanval op Carr en raakte met een paar andere jongens weg. We konden tot de laatste klim vooruit blijven. Op de klim reed ik met de beste jongens omhoog.”

‘Het was het beste dat ik kon doen’

Toch ging het bijna nog mis voor de Sloveen. “Ik schatte een bocht verkeerd in en viel bijna in de laatste afdaling, maar gelukkig zonder gevolgen. Toen bleef ik bij de koplopers en in de sprint vochten we tot aan de finishlijn. Ik werd tweede. Powless was sterker, dus ik ben blij met het resultaat. Het was het beste dat ik kon doen. Het is jammer dat ik niet won, maar hopelijk is dat voor de volgende keer.”

Voor Mohorič was de Clásica San Sebastián zijn eerste koers sinds zijn succesvolle optreden in de Tour de France. Daarin won de Sloveense wegkampioen de heuveletappe naar Le Creusot in de eerste week en vervolgens ook de rit naar Libourne in de slotweek.