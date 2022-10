Matej Mohoric baalt na tweede plek in Gran Piemonte: “Ik reed niet de perfecte sprint”

Matej Mohoric stond donderdag op het podium van de Gran Piemonte. In de sprint van een sterk uitgedund peloton, hoefde de Sloveen enkel Iván García Cortina voor te laten. Toch was hij niet helemaal tevreden met de uitslag, liet hij weten in het flashinterview na afloop.

Vooraf was de verwachting dat de echte sprinters in Gran Piemonte om de zege zouden strijden, maar op de laatste klim van de dag ontplofte de wedstrijd. De pure sprinters zaten niet mee in de eerste groep. “Als iemand me vanochtend bij de start had gezegd dat ik tweede zou worden, had ik gelijk getekend. Maar met dit koersverloop en met deze benen, ben ik toch een beetje teleurgesteld.”

“Ik reed niet de perfecte sprint. Ik moest mijn benen stilhouden, toen ik er rechts uitkwam. Ik ging voorbij Bettiol en moest mijn richting wat aanpassen omdat hij dat ook deed. Daardoor kon ik even niet al mijn kracht kwijt. Cortina kwam vervolgens van achteren met snelheid. Hij is ook sneller, dus ik ben blij voor hem, maar toch baal ik wat. Tweede is goed, maar het is geen overwinning.”

Met de benen van Mohoric was dus niets mis. “Ik voelde me supergoed op de klim, ik zat niet op mijn limiet. Ik zag dat andere renners wel op hun limiet zaten. (…) Voor de sprint had ik ook vertrouwen. Maar ik miste net de perfecte timing bij het aangaan”, aldus de winnaar van Milaan-San Remo.

Lombardije

Kan Mohoric komende zaterdag, in de Ronde van Lombardije, zijn tweede monument van 2022 winnen? “Lombardije heeft 3000 hoogtemeters meer dan vandaag, dus het wordt heel lastig voor me. Het is een klimmerswedstrijd en ik beschouw mezelf niet als een klimmer”, lacht de Sloveen.