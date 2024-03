maandag 11 maart 2024 om 08:58

Mason Hollyman slaat dubbelslag in heuvelrit Tour de Taiwan, Jeroen Meijers schuift op in klassement

Rit twee van de Tour de Taiwan is op naam gekomen van Mason Hollyman. De renner van Israel-Premier Tech toonde zich in de lastige finale sterker dan Iván Cobo van Equipo Kern Pharma. De sprint voor plek drie werd gewonnen door Hollymans ploeggenoot Joseph Blackmore.

Na een vlakke openingsrit, trok het peloton van de Tour de Taiwan op dag twee de heuvels in. Het begin van de 121 kilometer lange etappe was nog relatief eenvoudig, maar in de finale zaten drie beklimmingen. De laatste daarvan, met de top op ongeveer drie kilometer van de streep, was ruim twee kilometer lang aan gemiddeld zes procent.

Hier werd de koers beslist. Hollyman reed weg, waarna Cobo op de top nog naar hem toesprong. De twee reden vervolgens samen naar de streep. Hollyman bleek in de kronkelende finishstraat over de snelste benen te beschikkingen en zette Cobo nog op een seconde. Blackmore maakte het feestje voor Israel-Premier Tech compleet door de sprint van het achtervolgende pelotonnetje te winnen.

Meijers zevende in klassement

In deze groep van twintig renners zat ook nog Jeroen Meijers. De Nederlander van Victoria Sports, die na de openingsrit tiende stond in het klassement, schoof daardoor op naar plek zeven. Hij heeft een achterstand van zeventien seconden op Hollyman. Laatstgenoemde nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Itamar Einhorn, die zondag de openingsrit won.