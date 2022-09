Martínez wint ’thuiskoers’ Coppa Sabatini: “Een belangrijke wedstrijd voor mij”

Daniel Felipe Martínez heeft de goede vorm te pakken. Nadat hij zich woensdag al nadrukkelijk toonde in de Giro della Toscana, wist hij donderdag de Coppa Sabatini te winnen. Een thuiszege, want Martínez is al enkele jaren woonachtig in Toscane, waar de wedstrijd plaatsvond.

“Het was een heel zware wedstrijd, maar voor mij ook een erg belangrijke”, zei Martínez in het flashinterview na afloop. “Dit is zowat bij me thuis, ik woon hier bijna drie jaar, dus ik ken de wegen en de koersen goed.” In de finale sprong de Colombiaan samen met drie andere renners naar de Aleksandr Vlasov, waarna hij het in een sprint met vijf afmaakte. “Toen Vlasov vertrok, dacht ik: dit is gevaarlijk.”

“Ik liet hem daarom een tijdje in de wind rijden en wist dat ik op de voorlaatste klim alles moest geven. Uiteindelijk waren we met zijn vijven. Ik wist dat de eindsprint me goed lag en dus ging ik voluit. Deze draag ik op aan mijn familie en alle mensen hier uit Toscane die me kennen.”