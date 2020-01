Martínez volgt zichzelf op als Colombiaans kampioen tijdrijden donderdag 30 januari 2020 om 17:40

Een nieuwe editie, maar geen nieuwe winnaar bij het Colombiaans kampioenschap tijdrijden in het departement Boyacá. Daniel Felipe Martínez klokte na 41,4 kilometer de snelste tijd, voor Nairo Quintana en Tourwinnaar Egan Bernal.

Martínez won vorig jaar met ruime voorsprong op Miguel Ángel López en Bernal, maar ook vandaag waren de verschillen behoorlijk. De 23-jarige renner van EF Education First klokte aan het eerste tussenpunt een tijd van 10:50, maar er was nog één renner sneller na tien kilometer: Bernal.

De coureur van Team Ineos veroverde vorig jaar de bronzen medaille, maar leek nu heel even op weg naar de titel. Bernal was vier seconden sneller dan Martínez, maar die laatste bleek zijn tijdrit toch beter te hebben ingedeeld. Aan het tweede tussenpunt (na dertig kilometer) had de titelverdediger zijn beperkte achterstand omgebogen in een voorsprong van 25 seconden.

Publieksfavoriet Quintana pakt het zilver

Martínez wist in het vervolg zijn voorsprong vast te houden en zelfs iets uit te breiden, waardoor hij aan de streep 32 seconden sneller was dan Bernal, die ook dit jaar genoegen moest nemen met de derde plaats. Het was namelijk Nairo Quintana die een sterke tijdrit reed en op 29 seconden eindigde van Martínez.

Bij de vrouwen ging de zege naar Ana Cristina Sanabria. Aankomende zondag staan de wegwedstrijden op het menu in en rond Tunja. De eliterenners rijden dan twaalf plaatselijke ronden door en rond Tunja van 18,1 kilometer. “Ik ga proberen te winnen, aangezien de kampioenschappen plaatsvinden in mijn geboortestreek”, aldus lokale favoriet Quintana.