Nairo Quintana aast op Colombiaanse kampioenstrui woensdag 29 januari 2020 om 18:26

Voor Nairo Quintana begint het nieuwe wielerseizoen met de Colombiaanse kampioenschappen, die de komende dagen worden gehouden in Boyacá. De tweevoudige groterondewinnaar hoopt de kampioenstrui te kunnen veroveren in de wegwedstrijd zondag.

Quintana draagt tijdens de Colombiaanse kampioenschappen voor de eerste keer zijn tenue van Arkéa Samsic in een UCI-wedstrijd. Afgelopen winter verliet hij Movistar na acht seizoenen voor een dienstverband bij de Franse ploeg. Het is voor het eerst in vier jaar dat de Colombiaan aan het vertrek staat van de nationale kampioenschappen. “Ik ben erg blij om het seizoen in Colombia te beginnen. Bovendien vinden de kampioenschappen plaats in mijn geboortestreek.”

Dat de kampioenschappen worden gehouden in het departement Boyacá zorgt kortom voor extra motivatie, voegt hij eraan toe in een persbericht van Arkéa Samsic. “Ik ga alles geven om goed voor de dag te komen en proberen te winnen. Het zou een geweldige eer zijn om de vlag van mijn land te dragen op de trui van mijn nieuwe ploeg. Daarom ben ik dubbel gemotiveerd: het is een thuiswedstrijd en ik ga fietsen voor die prachtige trui.”

Zeer goede test

Morgen staat eerst de individuele tijdrit op het programma. Tussen Pesca, de geboorteplaats van Miguel Ángel López, en Sogamoso is een parcours van 41,4 kilometer uitgetekend op 2500 meter hoogte. Drie dagen later wordt de wegwedstrijd verreden over twaalf plaatselijke ronden, door en rond Tunja van elk 18,1 kilometer. Quintana is niet van plan zich in te houden tijdens de tijdrit, maar ziet het kampioenschap tegen de klok vooral als een zeer goede test.

En zondag wil Quintana in de eerste plaats winnen. Met zijn broertje Dayer en Winner Anacona gaat hij met twee ploegmaats van start. “Winner en Dayer zullen waardevolle krachten zijn”, gaat de tweevoudige groterondewinnaar verder. “Het is belangrijk om met meerdere renners er te zijn, zodat we samen over strategieën kunnen nadenken. We gaan ons best doen, ook al weet ik dat er veel titelkandidaten zijn.”

Quintana’s hoofddoel dit jaar is de Tour de France. Al zijn alle Franse wedstrijden belangrijk nu hij voor een Franse ploeg rijdt, voegt hij eraan toe. “Na de Colombiaanse kampioenschappen sta ik met Warren Barguil aan de start van de Tour de la Provence. Het wordt interessant om snel samen te koersen om automatismen te vinden.”

Programma Colombiaanse kampioenschappen 2020

30 januari

Individuele tijdrit – elite-vrouwen (23,7 km)

Individuele tijdrit – U23-mannen (30 km)

Individuele tijdrit – elite-mannen (41,4 km)

31 januari

Wegwedstrijd – elite-vrouwen (90,5 km)

1 februari

Wegwedstrijd – U23-mannen (144 km)

2 februari

Wegwedstrijd – elite-mannen (217 km)