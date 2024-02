zondag 18 februari 2024 om 16:35

Martínez klopt eindwinnaar Evenepoel ook in slotrit Volta ao Algarve, vroege aanval Van Aert strandt

Remco Evenepoel heeft de Volta ao Algarve 2024 op zijn naam geschreven. In de lastige slotrit met finish op de Alto do Malhão stelde de Belg van Soudal Quick-Step zijn eindzege veilig. Evenepoel deed ook een gooi naar de ritzege, maar werd in een explosieve sprint (opnieuw) geklopt door Daniel Felipe Martínez. De etappe werd gekleurd door Wout van Aert, die de finale vroeg opende en pas op de slotklim gegrepen werd.

In de slotrit van de Volta ao Algarve zaten vijf gecategoriseerde hellingen. De beklimmingen naar Picota en Vermelhos lagen wel redelijk ver van de streep, maar de finale begon op 40 kilometer van de streep met de klim naar Alte (2,4 km aan 6,2%). Daarna doemde de Alto do Malhão (2,6 km aan 9,2%) al vrij snel op. Deze pittige klim stond twee keer op het programma; eerst op goed 25 kilometer van het einde en daarna als sluitstuk van de etappe.

Remco Evenepoel had na zijn dubbelslag in de tijdrit van zaterdag een comfortabele voorsprong van 47 seconden op Daniel Felipe Martínez. Daarachter volgde het duo Jan Tratnik-Wout van Aert op ruim 1.10 minuut als aanvoerders van een brede groep podiumkandidaten. Er was dus nog genoeg om voor te strijden op de slotdag.

Zo pakte Tratnik bij de eerste tussensprint vier seconden, omdat de kopgroep van de dag pas laat ontstond. Dat gebeurde ongeveer 100 kilometer voor de finish, toen een twintigtal wegreed. James Shaw was de best geplaatste vluchter (op 3.57 minuut van Evenepoel) en verder zaten onder meer Mike Teunissen, Gijs Leemreize, Per Strand Hagenes, Filippo Ganna, Valentin Madouas, Jasper Stuyven, Mattia Cattaneo, Nils Politt en Andreas Leknessund mee.

Wout van Aert opent de finale al vroeg

Die groep reed meer dan drie minuten weg, maar Soudal Quick-Step en BORA-hansgrohe reden dat gat voorzichtig dicht. Daar waar de finale begon, op de beklimming van Alte, koos Visma | Lease a Bike de aanval. Het was Wout van Aert die de aanval opende en op de top werd opgewacht door vroege vluchter Hagenes. Alleen Ben Healy kon mee met Van Aert, waardoor de nummers vier en zes in het klassement zich roerden.

Nog voor de eerste keer Malhão sloten Van Aert, Hagenes en Healy aan bij de kopgroep. De voorsprong was 1.20 minuut aan de voet. Nadat alle helpers waren opgebrand, gingen Healy, Van Aert en een sterke Leemreize ervandoor. In de favorietengroep was Evenepoel aangewezen op Landa, Knox en de teruggezakte Cattaneo.

Evenepoel controleert op zware slotklim

In het tussenstuk naar de slotklim gingen ook INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe meerijden, omdat het verschil nog altijd boven de minuut lag. Door al dat werk ging de voorsprong snel naar beneden, waarna Van Aert, Healy en Leemreize een kleine drie kilometer voor de finish gepakt werden op de Alto do Malhão (2,6 km aan 9,2%).

De ritwinnaar ging komen uit een kleine elitegroep. Daaruit koos Martínez als eerste voor de aanval, maar Evenepoel zat direct op zijn wiel. Cristian Scaroni en Sepp Kuss probeerden nog om weg te rijden, maar zij kregen allebei geen ruimte. Het draaide daardoor uit op een sprint. Evenepoel zette als eerste aan, maar kon die inspanning niet doortrekken. Martínez had duidelijk een explosievere sprint in de benen en klopte de Belg alweer, net als op de tweede dag van deze ronde.

Martínez is Evenepoel weer te snel af

Achteraf vertelde Evenepoel dat hij door een schakelprobleem in de finale niet meer naar zijn binnenblad kon schakelen en dat hij daardoor niet in staat was om Martínez voor te blijven. De Belg werd wel tweede in de rituitslag, voor Tom Pidcock. Tratnik werd vijfde en stelde daarmee zijn podiumplaats in het eindklassement veilig, achter Evenepoel en Martínez.

Thymen Arensman was de beste Nederlander op de vijfde plaats van het eindklassement. Hij schoof op de slotdag nog een plekje op, ten koste van Wout van Aert, die na zijn lange aanval liet lopen op de slotklim.