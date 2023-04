Martina Fidanza snelt – na lead-out van zus Arianna – naar zege in Ronde de Mouscron

Martina Fidanza heeft de derde editie van de Ronde de Mouscron op haar naam geschreven. De 23-jarige Italiaanse bleek na een lastige koers veruit de snelste in de sprint, na een uitstekende lead-out van haar oudere zus Arianna. De Finse Anniina Ahtosalo werd tweede, de Française Valentine Fortin eindigde als derde.

De stofwolken van Parijs-Roubaix zijn nog maar net opgetrokken, maar het wielercircus draaide vandaag weer op volle toeren. In de omgeving van het Belgische Mouscron stond vandaag de derde editie van de Ronde de Mouscron op het programma. In deze 1.1-wedstrijd kregen de rensters een vlakke omloop van goed 120 kilometer voorgeschoteld, wat de kansen op een (massa)sprint aanzienlijk deed stijgen. Zonder de aanwezigheid van de echte wereldtoppers, was het vooral uitkijken naar de outsiders.

Van Agt in de aanval

Het parcours bood niet al te veel obstakels, maar toch werd het kaf al snel van het koren gescheiden. In een razendsnelle openingsfase brak het peloton in twee stukken. Een eerste groep van een vijftigtal rensters wist zich af te scheiden en deze groep liet zich niet meer inrekenen op weg naar de finish. Voor één renster ging het nog niet snel genoeg. De voor Jumbo-Visma uitkomende Eva van Agt, de kleindochter van voormalig minister-president Dries van Agt, sprong weg en begon aan een dappere solo-onderneming.

De 26-jarige Nederlandse wist een halve minuut uit te lopen op de eerste groep, maar bleek al snel een vogel voor de spreekwoordelijke kat. Van Agt bleek in haar eentje niet in staat – en zeker niet in zeer regenachtige en dus loodzware omstandigheden – om haar inspanning door trekken en werd met nog goed dertig kilometer te gaan weer bijgehaald. Een sprint met een grote groep was nog altijd een realistisch scenario, maar door de eerdere uitdunning en een gebrek aan topsprinters was dit zeker niet in steen gebeiteld.

Boeiende finale

Heel wat rensters kwamen tot eenzelfde conclusie en dus zagen we in de finale een spervuur aan demarrages. Zo was de Française Marion Borras, zaterdag nog vijfde in Parijs-Roubaix, zeer bedrijvig en ook Nina Buijsman trok meerdere keren ten aanval, maar zonder succes. We konden ons vervolgens gaan opmaken voor een sprint. De Noorse wielerformatie Uno-X zette zich in de laatste kilometers resoluut op kop voor Fins kampioene Anniina Ahtosalo, op papier misschien wel de snelste vrouw in de voorste groep.

Femke de Vries had echter andere plannen. De 28-jarige Nederlandse GT Krush Rebellease sloeg in de laatste twee kilometer nog even een interessant gaatje, maar Uno-X wist deze aanvalspoging weer onschadelijk te maken. In de sprint die volgde werd Ahtosalo gegangmaakt door ex-wereldkampioene Amalie Dideriksen, maar de Finse had geen antwoord op de aanzet van Martina Fidanza. De jonge Italiaanse, vorige week al vijfde in de Scheldeprijs, kreeg een ideale lead-out van haar oudere zus Marianna en spurtte vervolgens op overtuigende wijze naar de overwinning.