Martin uit zorgen over het klimaat: “Niet zeker of de Tour in juli verreden kan blijven worden”

Guillaume Martin maakt zich zorgen over de opwarming van de aarde. Volgens de renner van Cofidis zal de klimaatsverandering ook grote gevolgen hebben voor de wielersport. “We hebben te maken met een groot, heel groot probleem”, zegt hij in een interview met Reporterre.

“De laatste tijd realiseren we ons dat het in ons verstoorde klimaat steeds moeilijker zal worden om te blijven sporten”, aldus Martin, die vertelt over de extreme temperaturen in de Vuelta a España van 2021. “Heel concreet roept dit in de wielerwereld de vraag op wanneer, op welk moment in het jaar, wedstrijden georganiseerd moeten worden. Ik weet niet zeker of de Tour de France in juli verreden kan blijven worden. De gezondheid van renners en toeschouwers is in het geding.”

“Bovendien krijgen we door de klimaatsverandering te maken met grote problemen zoals honger. Blijft wielrennen dan nog onze focus? Tijdens de coronacrisis zagen we al dat de koers als niet-essentieel werd beschouwd. Wielrennen is een vorm van luxe in een amusementsmaatschappij”, aldus de afgestudeerde filosoof.

Ecologische voetafdruk

Martin stelt daarnaast dat wielrenners een grote ecologische voetafdruk hebben. “Mijn manier van leven is vervuilender dan die van de gemiddelde burger. Dat is duidelijk. Ik ben 200 tot 250 dagen per jaar van huis. Dat betekent niet dat ik elke dag vlieg, maar toch is het onder wielrenners het favoriete vervoermiddel. Wie vliegt, heeft meer hersteltijd. Het zijn deze extra uren rust die soms het verschil maken, die ons in staat stellen om geweldige prestaties te leveren in een koers, om de volgende dag harder te trappen. En dat is waar we van leven.”

Vliegen is niet de enige vervuilende factor binnen de wielrennerij, benadrukt Martin. “Er zijn niet alleen 180 fietsen in koers, maar minstens evenveel gemotoriseerde voertuigen. Je hebt de reclamekaravaan en de volgwagens achter het peloton. Daarnaast krijgen we producten mee die verpakt zijn in plastic, zoals energierepen. Voor de trainingen probeer ik die zelf te maken, maar voor een koers is dat onmogelijk.”

Veranderingen

Martin ziet wel veranderingen binnen de sport. “Er is langzaam meer ​​bewustzijn en er worden inspanningen geleverd om de uitstoot te verminderen. We proberen zo weinig mogelijk schade aan te richten, bijvoorbeeld door elektrische voertuigen te gebruiken of wat meer de trein te nemen. Maar is het genoeg? Daar ben ik niet zeker van.”

Hoewel het een ecologisch voordeel op zou kunnen leveren, zou Martin niet graag zien dat het wielrennen minder mondiaal wordt. “Een geglobaliseerde sport stelt mensen uit alle lagen van de bevolking in staat elkaar te ontmoeten en te discussiëren. (…) Maar het is ongetwijfeld nodig om onze grote koersen anders te organiseren. Hebben we in een wielerwedstrijd zoveel auto’s en zo’n lange reclamekaravaan nodig? We hebben amusement nodig, maar we kunnen ons waarschijnlijk op een redelijkere manier vermaken.”