Martijn Tusveld vijfde in Giro-etappe naar Cogne: “Blij met de vorm nu”

Martijn Tusveld was in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Cogne, de beste Nederlander in de daguitslag. In de vlucht van de dag zat de coureur van Team DSM met liefst zeven landgenoten mee, maar hij werd uiteindelijk vijfde. “Het was heel zwaar, maar ik ben blij met hoe de vorm eraan komt”, vertelt Tusveld aan Eurosport.

“Nu Romain weg is, gaan we vol voor de aanval”, gaat de Utrechter verder. “We wilden met Thymen Arensman voor de ritzege gaan. Het was een heel lang gevecht om in de kopgroep te komen. Eigenlijk wilden we Thymen luxepositie geven. Maar Koen Bouwman ging eerst in de aanval en hij reed een flink eind weg. Toen schoof Mathieu van der Poel naar voren in de afdaling. Ik wilde mee en dat was een goede keuze, want het ging als een malle naar beneden.”

Van Arensman (die uiteindelijk in de groep-roze trui finishte, red.) was na de eerste klim geen spoor meer op de voorposten. “Thymen gaf al aan dat hij zich niet top voelde”, aldus Tusveld. “Ik heb toen alles gegeven op tweede klim, maar ik zat net achter de koplopers onder de top. In de afdaling kwam ik nog terug. Maar de laatste klim daarna was net een tijdrit. Het leek een makkelijke klim, maar je kon nergens rusten. Je moet dan blijven trappen.”

“Het was heel zwaar, maar ik ben blij met hoe de vorm eraan komt”, zegt hij. “Ik had geen goede voorbereiding en mijn eerste week was daarom niet goed. Maar in de laatste week hoop ik een paar keer in de aanval te gaan.”