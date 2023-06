Martijn Tusveld ondervindt nog altijd last van val Giro d’Italia

Martijn Tusveld staat wat langer buitenspel dan hem lief is. De 29-jarige klimmer van Team DSM gaf in de tiende rit van de Ronde van Italië op, nadat hij in de eerste rit ten val was gekomen. Van zijn verwondingen is hij nog altijd niet hersteld. “Twee uur trainen is op dit moment echt de max”, vertelt hij aan WielerFlits.

De valpartij bij Tusveld heeft er behoorlijk ingehakt, geeft hij aan. “Ik heb nog altijd weinig energie om echt te trainen. Woensdag heb ik opnieuw twee uurtjes gedaan, dat is echt de max op dit moment. Vanaf nu ga ik proberen om dat weer uit te bouwen. Het duurde lang voordat de schaafwonden als gevolg van die val waren hersteld.”

“Die wonden waren heel erg diep”, gaat de klimmer verder. “Mijn huid was ook heel erg geïrriteerd, waarschijnlijk omdat er bij die val veel vuil in mijn lichaam is gekomen. Ik heb iets te lang gegleden over dat asfalt. Het gaat nu dus nog steeds niet top, maar hopelijk ligt de vervelendste periode achter mij en kan ik weer naar voren kijken.”

Wanneer Tusveld terugkeert in competitie, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de Nederlandse kampioenschappen te vroeg komen en dat een selectie voor de Tour de France ook niet aan de orde is.