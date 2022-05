Martijn Tusveld na zege Dainese: “Als hij ruimte heeft, is hij echt ontzettend snel”

Alberto Dainese sprintte in de elfde etappe naar een eerste ritzege voor Team DSM in deze Ronde van Italië. Martijn Tusveld en Nico Denz, ploegmaten van Dainese bij de Nederlandse ploeg, waren dan ook zeer blij met de winst. “Ook als ploeg verdienen we dit, we hebben veel meegemaakt. Het is heel emotioneel”, vertelde Denz na afloop.

“Dit is ongelooflijk. Het was echt een zeer hectische finale. Eigenlijk wouden we continu het overzicht houden met Romain (Bardet, red.), waardoor we altijd op de eerste rij zaten. In de laatste drie kilometer zaten we nog steeds met alle renners vooraan. Dat is het moment waar we de knop omdraaiden richting Alberto (Dainese, red.)”, vertelde de Nederlander bij Eurosport.

De 28-jarige Tusveld vermeldde vervolgens ook dat het aanvankelijk het plan was om met Cees Bol te sprinten, maar dat hij zich niet zo goed voelde. “Hij kon Dainese toch nog goed afzetten. Eenmaal Dainese zijn sprint kan inzetten, is hij echt super snel. Hij moet echter wel de ruimte hebben om te sprinten. Dit jaar heeft hij ook nog niet veel korte uitslagen gereden, maar als hij ruimte heeft, kan hij winnen.”

Nico Denz: “Het is heel emotioneel”

Ook ploegmaat Denz was zeer enthousiast over de overwinning van zijn ploegmaat. “Hij verdient het echt. Maar ook als ploeg verdienen we dit, we hebben veel meegemaakt. Het is heel emotioneel.” De 28-jarige Duitser haalde nog aan dat Romain Bardet, ondanks zijn focus op het algemeen klassement, een lead-out deed voor Dainese. “Dat is geweldig. Deze zege is echt de kers op de taart.”

“Ik ben de roommate van Dainese in deze Giro. Hij is heel rustig, maar ook emotioneel. Hij zal deze zege voor altijd onthouden”, besloot Denz.

Deserved for ages & now here it is 👊🍾

So proud of my roommate @alberto_dainese 💪🥹 https://t.co/XZNODooLFk — Nico Denz (@NicoDenz) May 18, 2022