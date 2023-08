zondag 27 augustus 2023 om 16:36

Martijn Rasenberg wint Ronde van de Achterhoek na hele dag in de aanval

Martijn Rasenberg heeft zondag de winst gegrepen in de Ronde van de Achterhoek. De Nederlander van ABLOC bleek na een hele dag in de aanval de beste in de straten van Groenlo.

Op een parcours van 199,4 kilometer lagen net als vorig jaar in de Ronde van de Achterhoek twintig gravelstroken te wachten op de renners. De weergoden lieten zich gelden in de Achterhoek, maar de regen was echter geen reden om het rustig aan te doen. Al vroeg in de koers reden vijf man weg uit het pak.

De vijf mannen die de aanval kozen waren Martijn Rasenberg (ABLOC), Luca Dreßler (Team Lotto-Kern Haus), Rick Ottema (Allinq), Bert-Jan Lindeman (VolkerWessels) en Tim Marsman (METEC-Solarwatt). Zij zouden een maximale voorsprong van drie minuten bij elkaar fietsen. Richting de finale werd het gat kleiner en kleiner door een jagend peloton onder leiding van TDT-Unibet.

Rasenberg blijft peloton voor

In de laatste twintig kilometer schommelde de voorsprong een lange tijd tussen de twintig en veertig seconden. In de kopgroep was er ondertussen onenigheid over de niet meewerkende Dreßler. Op tien kilometer van de meet besloot de 21-jarige Rasenberg zijn metgezellen achter zich te laten.

Op vijf kilometer van de streep was de koerssituatie nog altijd ongewijzigd. Rasenberg reed meter voor meter bij zijn concurrenten weg en zou niet meer teruggepakt worden. De jonge Brabander kwam zo solo over de meet en bleef na een hele dag in de aanval het peloton voor.