maandag 28 augustus 2023 om 10:57

Martijn Rasenberg na zege in de Achterhoek: “Onwerkelijk”

Martijn Rasenberg bekroonde zondag een uitstekend seizoen met de zege in de Ronde van de Achterhoek. In Groenlo kwam de coureur van ABLOC solo binnen na een lange aanval. “Niet normaal, hier heb ik alleen maar van kunnen dromen”, zei de Nederlander na afloop.

De 21-jarige Rasenberg is bezig aan zijn eerste seizoen op continentaal niveau, nadat hij in 2022 nog voor De Jonge Renner op clubniveau reed. In zijn eerste seizoen laat Rasenberg zich al meteen zien, onder meer in de Omloop van de Braakman (zesde), Kersenronde Mierlo (derde), ZLM Tour (vijfde in rit twee) en de Tour of Qinghai Lake (vier keer toptien).

“Mijn eerste jaar bij een conti-team ging al best goed, maar als je dan ook meteen de zege kunt pakken in een UCI-wedstrijd is dat toch wel onwerkelijk”, aldus de winnaar van de Ronde van de Achterhoek. “In China was ik al een paar keer dicht bij een zege en daarna ben ik goed door blijven trainen.”

In Groenlo hield Rasenberg uiteindelijk tien seconden over op een aanstormend peloton onder aanvoering van Martijn Budding en Noah Hobbs. Coen Vermeltfoort sprintte niet mee voor een korte uitslag, maar won wel het eindklassement van de Holland Cup.