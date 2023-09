Julian Dubbeld • maandag 4 september 2023 om 20:15

Martijn Rasenberg hoopt dat zege in de Achterhoek hem naar EK op de VAM-berg brengt

Martijn Rasenberg valt op dit jaar. De 21-jarige coureur noteerde de nodige korte uitslagen de afgelopen maanden, maar een zege bleef tot vorige week zondag uit. Toen was hij de beste in de Ronde van de Achterhoek. De Noord-Brabander van ABLOC hoopt dat het genoeg is voor een plekje in de beloften-selectie voor het EK op de VAM-berg.

Rasenberg maakte afgelopen winter de stap naar het continentale niveau. Waar dat voor de meeste coureurs een aanpassingsjaar is, staat de Nederlander er meteen. Hij werd zesde in de Omloop van de Braakman, derde in de Kersenronde Mierlo en zat mee in de vlucht in de ZLM Tour die het haalde tot de meet. In juli reed hij vier keer bij de eerste tien in de Ronde van Qinghai Lake. Als kers op de taart was daar dan de zege in de Ronde van de Achterhoek.

“Het gaat wel lekker”, vertelt Rasenberg als we hem opbellen. “Ik heb een goede winter gehad waarin alles meezat. Eigenlijk zit alles het hele seizoen al mee, zo kan het dat ik nu ineens opval.”

Dat opvallen deed de renner van ABLOC in zijn eerste twee beloftenjaren nog niet echt. Volgens Rasenberg is het echter meer dan alleen een goede winter waardoor hij nu ineens zijn kop boven het maaiveld uitsteekt. “Corona zat voor mijn lichting natuurlijk niet mee en ik heb sinds deze winter een nieuwe trainer, dat bevalt me erg goed. Ook zat ik vorig jaar in het eerste jaar van mijn bachelor (Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, red.), dan moet je het nodige aantal punten behalen voor je propedeuse. Even wennen is dat wel.”

Sterk gevoel

Zo kan het dat krachtpatsers als Rick Ottema en Tim Marsman in volle finale van de Ronde van de Achterhoek gelost worden door een jonge coureur uit Brabant. “Ik voelde me de laatste kilometers voor ik aanviel echt sterker dan de rest, je merkt dan dat je toch net iets hardere kopbeurten doet. Om het te halen, heb ik hen wel echt nodig gehad. Anders hadden we die voorsprong van vijftig seconden niet zo lang behouden.”

De komende maanden hoopt Rasenberg nog een tweede keer te winnen. De Noord-Brabander rijdt nog genoeg koersen, met onder meer de Gooikse Pijl, Tour de Vendée en Ronde van Turkije. Rasenberg hoopt ook naar het beloften-EK op de VAM-berg te mogen. “Ik ben een renner die van zware koersen houdt. Als er kasseien liggen en het waait, kom ik bovendrijven. Ik kom ook wel een heuveltje op”, eindigt hij.