Martijn Budding keert terug naar Riwal Cycling Team

Martijn Budding zal volgend jaar weer uitkomen voor Riwal Cycling Team. De 26-jarige Nederlander, die afgelopen seizoen uitkwam voor BEAT Cycling, reed in 2020 ook al een jaartje voor de Deense formatie.

In 2019 wist Budding de interesse te wekken van (toen nog) Riwal Securitas, na diverse zeges (onder meer in de Ronde van Rhodos en Kreiz Breizh Elites) en ereplaatsen (waaronder in Veenendaal-Veenendaal) in dienst van BEAT Cycling. De Veenendaler kreeg uiteindelijk een kans bij de Deense formatie en wist zo weer een profcontract in de wacht te slepen. Door financiële problemen binnen de ploeg en de coronapandemie werd het echter een seizoen om snel te vergeten.

Budding besloot de toekomst van het noodlijdende Riwal Securitas niet af te wachten, koos eieren voor zijn geld en tekende opnieuw een contract bij BEAT Cycling. Na een jaar in Nederlandse loondienst maakt Budding echter weer de omgekeerde beweging en dus komt hij komend seizoen opnieuw uit voor de Deense, inmiddels weer continentale, ploeg. “Het voelt goed om weer terug te keren”, zo laat Budding weten in een perscommuniqué van Riwal.

Ruimte voor progressie

“Ik wil de ontwikkeling voortzetten die ik in 2019 ben begonnen. Ik reed toen goed, maar de coronapandemie maakte daar helaas een einde aan. Ik kijk er echt naar uit om weer voor Riwal te koersen. Ze hebben een goed wedstrijdprogramma en ik geloof dat ik er nog veel kan verbeteren als renner. In de laatste maanden van 2021 heb ik aardig wat koersen kunnen rijden en ik hoop daar volgend jaar op verder te borduren.”

Budding hoopt in de wintermaanden zijn sprint te verbeteren. “Maar ik wil ook werken aan mijn explosiviteit op kortere hellingen. Ik ben daar ook best goed in en het is een goede combinatie om te hebben tijdens wedstrijden. Ik wil echter vooral mijn sprint verder aanscherpen. Ik geloof dat ik nog veel in mijn mars heb.” Budding zal volgend jaar ook weer aan de zijde koersen van zijn landgenoot Elmar Reinders, die eerder besloot om zijn contract te verlengen bij Riwal.