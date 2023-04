Marthe Truyen op het podium in Parijs-Roubaix: “Dit is een droom”

Marthe Truyen reed op de piste van Roubaix misschien wel de snelste sprint van allemaal. Maar wie denkt dat de Belgische achteraf zou balen dat ze net niet kon winnen, is aan het verkeerde adres. “Ik ben heel blij, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is gek”, aldus Truyen, zichtbaar geëmotioneerd bij Eurosport.

“Dit is een droom”, gaat de Belgische verder. “We kregen vijf minuten voorsprong van het peloton. Toen zei ik al tegen Jesse Vandenbulcke: hopelijk ben ik niet aan het dromen. Het was een doel om in die grote ontsnapping te geraken, maar ik had nooit verwacht dat we zo veel ruimte zouden krijgen.”

Met een podiumplek als gevolg voor de 23-jarige ex-crosster. “Dat is een ongelooflijk resultaat. Het komt voor mij als een verrassing, maar ik ben er heel erg blij mee.”

