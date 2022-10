Marta Lach wint slotrit Ronde van Romandië voor vrouwen, Moolman eindwinnares

De laatste etappe in de Ronde van Romandië voor vrouwen is gewonnen door Marta Lach. De Poolse was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. In de slotrit kwam de eindzege van Asleigh Moolman niet meer in gevaar.

Nadat Asleigh Moolman zaterdag de macht greep in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië voor vrouwen, stond zondag alweer de slotrit van de Zwitserse meerdaagse op het programma. Een 147,6 kilometer lange rit voerde de rensters van Fribourg naar Genève. Onderweg lagen enkele hellingen, maar de finale was vlak. De top van de klim naar Trelex (2,4 km aan 5,6%) werd bereikt op 33 kilometer van de finish.

Actieve Quinty Ton

De eerste aanval van de dag kwam van twee Nederlandse rensters: Elise Uijen (Team DSM) en Quinty Ton (Liv Racing Xstra). Het duo werd al snel weer ingerekend, maar toen er na een explosieve beginfase opnieuw een tweetal wegreed, was Ton daar opnieuw onderdeel van. Nu reed de 24-jarige Nederlandse weg met haar Australische leeftijdsgenoot Ella Harris (Canyon//SRAM Racing). De twee vergaarden een voorsprong van ruim zes minuten op het peloton.

In dat peloton bepaalde eerst SD Worx en daarna FDJ-SUEZ-Futuroscope het tempo. Ook BikeExchange-Jayco en Movistar droegen hun steentje bij. Eenmaal boven op de klim naar Trelex, was het verschil daardoor gezakt tot onder de twee minuten. In de afdaling en de kilometers die daarop volgden, liep de voorsprong beetje bij beetje verder terug. Toch duurde het nog lang voordat de twee definitief gegrepen werd. Pas twee kilometer voor de finish kwam er een einde aan hun avontuur.

Sprint

Annemiek van Vleuten, de nummer twee van het klassement, liet zich in de finale ook nog zien. Niet met een aanval, maar in de achtervolging op Harris en Ton. Het was mede door Van Vleuten dat zij tot de orde werden geroepen. Vervolgens moest een sprint van een uitgedunde groep de beslissing brengen. Marta Lach was daarin de snelste: Tamara Dronova werd miniem verschil geklopt. Arlenis Sierra, voor wie Van Vleuten op kop had gereden, eindigde als derde. Asleigh Moolman zat in de eerste groep en verloor dus geen tijd. Zij werd zodoende eindwinnares.