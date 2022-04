Marta Cavalli ‘verrast’ concurrenten in Amstel Gold Race, balende Vollering tweede

Marta Cavalli is de enigszins verrassende winnares van de Amstel Gold Race voor vrouwen. De 24-jarige Italiaanse van FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope reed op de uitloper van de laatste passage van de Cauberg weg uit een elitegroepje en soleerde naar de grootste zege uit haar carrière. Een balende Demi Vollering werd tweede, voor Liane Lippert en Annemiek van Vleuten.

De Amstel Gold race voor vrouwen was toe aan haar achtste uitgave. De rensters kregen vandaag een wedstrijd van 128,5 kilometer voor de wielen geschoven, met onderweg negentien hellingen. Met de Fromberg, Cauberg en Keutenberg stonden er enkele iconische Zuid-Limburgse klimmetjes op het programma. Marianne Vos, de winnares van vorig jaar, was er vandaag niet bij om haar titel te verdedigen. Dit mocht de pret echter niet drukken, want met onder meer Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Chantal van den Broek-Blaak, Katarzyna Niewiadoma en Ellen van Dijk stond er nog genoeg mooi volk aan de start in Maastricht.

Het vrouwenpeloton werd omstreeks 10.30 uur, onder prettige weersomstandigheden, losgelaten voor een nieuwe editie van de Amstel Gold Race. Na de eerste schermutselingen wisten twee rensters weg te springen uit het peloton. Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) en Anna Henderson (Jumbo-Visma) vonden elkaar aan kop van de koers, maar een echte vrijgeleide kregen ze niet van het peloton. Rooijakkers en Henderson werden nog voor de voet van de Eyserbosweg, traditioneel een van de zwaarste punten op het parcours, ingerekend door de voorwacht van het peloton.

Van Vleuten trekt vol door op de Keutenberg

Op de steilste flanken van de Eyserbosweg besloot Katarzyna Niewiadoma een eerste keer vol door te trekken. De Poolse, drie jaar geleden nog winnares van de Amstel Gold Race, was hiermee de aanstichtster van een eerste elitegroep van een twintigtal rensters. Met Niewiadoma, Van Vleuten, Vollering, Ashleigh Moolman-Pasio, Chantal Van den Broek-Blaak en Lucinda Brand waren de meeste toppers wel vertegenwoordigd. Deze groep spatte tussen de Fromberg en Keutenberg echter volledig uiteen. Van Vleuten, Vollering en Niewiadoma wisten zich bergop af te scheiden van de rest.

Met name Van Vleuten liet zich weer eens van haar aanvallende kant zien. Op de Keutenberg zette de kopvrouw van Movistar aan en alleen Vollering en Niewiadoma bleken in staat om Van Vleuten te volgen. Met deze drie kleppers trokken we over de Keutenberg, maar de achtervolgers zaten niet ver. Van Vleuten wilde graag doorrijden richting de streep, maar Vollering en Niewiadoma waren minder happig om mee te rijden en dus moest Van Vleuten de kastanjes uit het vuur halen. De samenwerking was met andere woorden niet optimaal en dus wisten vier rensters weer terug te keren vanuit de achtergrond.

Diverse plottwisten

Van Vleuten, Niewiadoma en Vollering kregen weer het gezelschap van Van den Broek-Blaak, Henderson, Ellen van Dijk en Liane Lippert. Met deze zeven koploopsters trokken we naar de voet van de eerste passage van de Cauberg. Op deze alombekende klim keken de toppers vooral naar elkaar, waardoor ook het peloton gevaarlijk dichtbij kwam. Een hergroepering leek aanstaande, maar het verschil tussen beide groepen nam toch weer toe in de vlakkere kilometers na de Cauberg. Eén renner wist alsnog de oversteek te maken naar de kopgroep: de Spaanse Ane Santesteban (BikeExchange) slaagde in haar opzet.

Niewiadoma, Van Vleuten, Vollering, Moolman-Pasio, Van den Broek-Blaak, Henderson, Brand en de zojuist aangesloten Santesteban werkten goed samen en wisten zo weer flink uit te lopen op het peloton. Aan de voet van de Bemelerberg groeide de voorsprong richting de minuut, maar de koers lag daarmee nog allerminst in een definitieve plooi. In aanloop naar de tweede passage van de Cauberg kregen we namelijk een nieuwe plottwist. Door het gesleur van de vrouwen van UAE werd de kopgroep bij het opdraaien van de Cauberg, met nog iets minder dan veertig kilometer te gaan, ingerekend en dus konden we opnieuw beginnen.

Stilte voor de Cauberg

Op de Geulhemmerberg stak Pauliena Rooijakkers nog maar eens de lont in het kruitvat en de Nederlandse van Canyon-SRAM sloeg meteen een bres. Amanda Spratt (BikeExchange) en Arlenis Sierra (Movistar) roken het gevaar en gingen in de tegenaanval. Spratt en Sierra wisten zo de sprong te maken naar Rooijakkers en deze drie rensters begonnen met een mooie voorsprong aan de voorlaatste passage van de Cauberg. Op de Cauberg ging Mavi García op jacht naar de drie koploopsters, maar de Spaanse bleef hangen op een tiental seconden en moest na een vergeefse achtervolging de handdoek gooien.

Rooijakkers, Sierra en Spratt probeerden in de laatste vijftien kilometer angstvallig uit de greep te blijven van, een inmiddels flink uitgedund, peloton. Ze bleken echter een vogel voor de spreekwoordelijke kat, mede door het kopwerk van SD Worx in de grote groep. Op tien kilometer van de finish werden de drie aanvalsters bij de lurven gegrepen, vlak voor de Bemelerberg. Op deze niet al te steile helling probeerde Marlen Reusser op de verrassing te spelen, maar Van Vleuten was bij de les en zat meteen op het wiel van de Zwitserse hardrijdster. Van Dijk was de volgende die het probeerde, maar ook de Europees kampioene raakte niet weg.

Cavalli triomfeert na lepe en sterke aanval

De Noorse Stine Borgli kreeg wel wat ruimte van de toppers en de renster van FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope leek als eerste te beginnen aan de allesbeslissende passage van de Cauberg, maar werd nog voor het opdraaien van de klim opgeslokt. Het was vervolgens wachten op de aanval van Van Vleuten en die kwam er ook in een vroeg stadium, maar de renster van Movistar bleek niet over genoeg punch te beschikken om daadwerkelijk weg te rijden. Van Vleuten kwam met Vollering, Moolman-Pasio, Lippert, Niewiadoma, García en Marta Cavalli over de top van de Cauberg.

Cavalli profiteerde vervolgens optimaal van een moment van vertwijfeling bij SD Worx. De Italiaanse versnelde op de uitloper van de Cauberg en sloeg een mooi gaatje. Moolman-Pasio was niet alert genoeg en keek achterom, in de ogen van Van Vleuten, die niet van plan was om over te nemen. De Italiaanse vogel was gevlogen en wat Moolman-Pasio ook deed in de achtervolging voor haar ploeggenote Vollering: het bleek niet genoeg om Cavalli nog bij te halen. Laatstgenoemde kwam solo over de streep en boekte zo de grootste zege uit haar carrière.

De sprint voor de tweede plaats werd nipt gewonnen door Vollering, die van frustratie op haar stuur klopte, voor Lippert en Van Vleuten. Niewiadoma maakte de top-5 vol.