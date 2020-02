Marta Bastianelli wint Vuelta CV Feminas, twee Nederlanders in de top-10 zondag 9 februari 2020 om 12:25

Marta Bastianelli is 2020 begonnen met een overwinning. De Italiaans kampioene van Alé BTC Ljubljana won de Vuelta CV Feminas voor haar landgenote Barbara Guarischi en de voor Trinidad en Tobago uitkomende Teniel Campbell. Met Agnieta Francke en Bryony van Velzen finishten er ook twee Nederlandse dames in de top-10.

Achttien ploegen stonden vandaag aan de start van de tweede editie van de Vuelta CV Feminas, een relatief korte eendagswedstrijd van Paterna naar Valencia. De vrouwen reden in feite over het parcours van de slotetappe van de Ronde van Valencia voor mannen, goed voor een afstand van 97,7 kilometer.

Vorig jaar ging de zege naar Lotte Kopecky, maar de renster van Lotto Soudal was vandaag niet van de partij om haar titel te verdedigen. Het was vooral uitkijken naar de 32-jarige Bastianelli, die haar tricolore trui wilde eren met een sprintzege. Want dat we een spurt kregen in de straten van Valencia stond wel vast.

De razendsnelle Italiaanse profiteerde in de finale optimaal van de lead-out van een concurrerende ploeg (het Zwitserse Bigla-Katusha) en boekte met ruime voorsprong haar eerste zege van het seizoen.