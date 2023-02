Marta Bastianelli: “Mooi om straks met een zege afscheid te nemen”

Marta Bastianelli mag dan bezig zijn aan haar laatste maanden als beroepswielrenster, de 35-jarige Italiaanse koerst nog altijd op een bijzonder hoog niveau. Na podiumplaatsen in Omloop Het Nieuwsblad (3e) en Omloop van het Hageland (2e) was het dinsdag wel raak in Le Samyn.

Bastianelli reed in de Waalse seizoensopener weg op de kasseien van de Rue de Belle Vue, de laatste hindernis op weg naar de finish, en alleen haar landgenote Maria Giulia Confalonieri bleek in staat om te volgen. Confalonieri nam in de laatste kilometers resoluut de kop en bracht haar oudere landgenote zo in een zetel naar de streep. In de sprint die geen sprint was, had Bastianelli vervolgens geen kind aan haar jongere landgenote.

Bastianelli boekte zo haar eerste zege van 2023, en daar was ze na afloop uiteraard erg blij mee. “Ik ben hier erg blij mee, ook al omdat België mijn tweede thuisland is. Het was echt een zware dag en ik voelde me eigenlijk niet super. Ik hield me vandaag aan het plan en dat was om aan te vallen op de laatste kasseistrook. Het is mooi dat ik straks met een zege afscheid kan nemen. Of het zeker is dat ik stop? Ja, ik ben zeker.”

De wereldkampioene van Stuttgart, inmiddels alweer bijna zestien(!) jaar geleden, nam in de laatste kilometers niet meer over van Confalonieri. “Het spijt me dat ik niet meehielp, maar we hadden in de achtervolgende groep nog een sprintster met Chiara Consonni. Ik wist ook niet wat nu precies het verschil was met de achtervolgende groep. Ik wist niet of ik moest doorrijden.”

Lees meer: Italië boven in Le Samyn des Dames: Marta Bastianelli klopt landgenote Confalonieri

Confalonieri (2e): “Hoort nu eenmaal bij het wielrennen”

Confalonieri kon na afloop wel leven met haar tweede plaats, al waren er ook gemengde gevoelens bij de renster van Uno-X. “Ik had wel gehoopt dat ze nog zou meedraaien, maar dit hoort nu eenmaal bij het wielrennen. Je moet het accepteren. Om zo te verliezen is natuurlijk wel een beetje pijnlijk, maar ik bekijk het vooral positief. Ik ben blij met mijn prestatie, ik had vandaag goed benen.”

“Dit is een mooie manier om te beginnen aan de klassiekercampagne. Ik ben ook trots op de ploeg. We hebben het vandaag goed gedaan in hectische koersomstandigheden. Ik kijk nu al uit naar de komende koersen.”