Mart Smeets duikt voor de Thuismarkt in zijn Tourarchief vrijdag 24 juli 2020 om 12:30

Het is een aparte zomer. Normaal gesproken staat de laatste week van augustus in het teken van de Uitmarkt, maar deze kan in 2020 vanwege de coronamaatregelen niet op het op het Museumplein plaatsvinden. In aanloop naar de aangepaste opening van het culturele seizoen, wordt de Thuismarkt georganiseerd.

De Thuismarkt is een online platform waar artiesten, makers en instellingen hun werk tegen betaling kunnen aanbieden aan heel Nederland, in een tijd dat live optredens slechts beperkt mogelijk zijn. Per optreden doneert het publiek 2 euro.

Mart Smeets zorgt hierbij voor een item over de wielersport. De voormalig presentator van de Avondetappe werkt geheel belangeloos mee. De donaties die hij ophaalt voor zijn item, worden verdeeld onder de makers op het platform.

Smeets dook voor de thuismarkt in zijn Tourarchief en neemt je mee naar de Tour van 1984, dat eerder verscheen in literair wielertijdschrift De Muur. Het is een verhaal over de ongekende suprematie van Laurent Fignon, de rivaliteit tussen de ploegen van Peter Post en Jan Raas, de vete tussen Sean Kelly en Frank Hoste en hoe Smeets door zijn eigen openheid zijn carrière op het spel zette.

Voor wielerliefhebbers met passie voor mooie oude verhalen een heerlijke terugblik!