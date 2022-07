Marlen Reusser prijst ploeg na zege: “Ik was vandaag de gelukkige”

Met een solo van 23 kilometer won Marlen Reusser de vierde rit van de Tour de France Femmes. Uiterst tevreden blikte de renster van SD Worx in het flashinterview terug op haar overwinning: “We hebben vandaag heel goed samengewerkt.”

“Elke dag in de Tour is zwaar, maar deze rit lag mij heel goed. We hadden het plan om er een zware finale van te maken. Onze eerste prioriteit lag natuurlijk bij onze klassementsrensters, maar we hebben een open, agressieve koerstactiek. Iedereen in het team mag voor een etappezege gaan als dit mogelijk is.”

“We zeiden dat we zouden aanvallen, en ik was vandaag de gelukkige omdat ik weg kon springen. Ik ben de ploeg heel dankbaar. We hebben vandaag heel goed samengewerkt. Of dit mijn mooiste overwinning ooit is, weet ik niet, maar ik weet wel dat dit heel speciaal is.”

Spelletje spelen

Chantal van den Broek-Blaak stak in gesprek met Eurosport haar tevredenheid over de etappe niet onder stoelen of banken. “Onze klassementsrensters verliezen geen tijd en we winnen de etappe: het kan niet beter.”

“Het plan was met zoveel mogelijk renster vooraan te rijden”, legt ze uit. “Lotte Kopecky en ik werden een paar keer gelost, maar we zaten steeds met drie, vier of vijf voorin. Ver voor de finish kun je dan een spelletje spelen en dat hebben we gedaan. Marlen ging voor de etappezege, Demi en Ashleigh hebben alleen moeten volgen.”