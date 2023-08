Marlen Reusser open over mentale problemen na opgave WK tijdrijden: “Had er geen zin in”

Was het een blessure? Was het mechanische pech? Nee, de opvallende opgave van Marlen Reusser op het WK tijdrijden van donderdag waren mentale problemen. Dat heeft de Zwitserse, die als favoriete begon aan de individuele tijdrit, verteld in een interview met SRF. “Dit was geen mechanisch probleem. Ik wilde op dat moment de race opgeven. Ik merkte dat ik er niet klaar voor was, dat ik geen honger had”, aldus Reusser.

“Dit alles knaagt al een hele tijd aan me”, erkent de tijdrijdster van SD Worx. “Na de Ronde van Zwitserland viel ik in een gat. Het was mijn tweede eindzege in een rittenkoers. Ik heb ook al eendagskoersen gewonnen en verder heb ik van alles gewonnen. Maar er was nooit een moment om even diep adem te halen, om blij te zijn. In plaats daarvan zijn we meteen verder gaan denken aan de Tour de France en het WK.”

‘Voelde dat ik er even tussenuit moest’

Reusser wil wel een misverstand uit de wereld helpen. “Ik weet dat ik erg bevoorrecht ben. Daarom probeer ik me aan te passen aan de kritiek op mijn beslissing”, geeft ze aan.

Haar zeges in Gent-Wevelgem, de Ronde van het Baskenland en de individuele tijdrit in de Tour de France Femmes hielpen niet mee in haar zoektocht naar rust. Ze voelt de druk van sponsoren en de mensen die haar steunen. “En ik ben supersnel op dit moment, dus je doet het gewoon. Maar ik voelde eigenlijk dat ik er even tussenuit moest”, aldus Reusser.

‘Op dit moment ontbreekt het vuur’

Dat kwam er allemaal uit tijdens het WK tijdrijden, toen alle ogen op haar gericht waren. “Ik had er geen zin in. En toen stopte ik”, zegt ze. Het ‘vuur’ in haar ontbrak de dagen ervoor al, waarna ze tijdens de tijdrit besloot om af te stappen. “Ik weet zeker dat als ik wat afstand heb, het terug zal komen. Maar op dit moment ontbreekt het.”

Reusser wil nog niet nadenken over wat ze de rest van dit seizoen gaat doen en ook haar deelname aan de wegwedstrijd van het WK wielrennen in Glasgow, van zondag, is onzeker. “Eerst wat eten en slapen”, vertelt Reusser.

