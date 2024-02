zaterdag 24 februari 2024 om 08:17

Marlen Reusser moet Omloop Het Nieuwsblad laten schieten

Zoek niet naar Marlen Reusser in het peloton vandaag. Een van de grote namen van SD Worx-Protime heeft een virus opgelopen en is niet in staat om te starten. Een aderlating voor de ploeg, al hebben ze nog een aantal andere speerpunten.

Reusser koerste vorige week nog bijzonder sterk in de Ronde van Valencia. De Zwitserse won de tweede etappe en uiteindelijk ook het algemeen klassement. Jammer genoeg liep ze daarna een virus op. “Geen openingsweekend voor mij”, vertelt ze zelf op sociale media. “Virussen, jullie zijn echt vreselijk.”

SD Worx-Protime zal nu aan de start komen met Lotte Kopecky, Demi Vollering, Lorena Wiebes, Christine Majerus, Femke Markus en Elena Cecchini.