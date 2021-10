Marlen Reusser maakt favorietenstatus waar in Chrono des Nations

De Chrono des Nations voor vrouwen is gewonnen door Marlen Reusser. De Zwitserse tempobeul bleef over een afstand van net iets minder dan 25 kilometer Anna Kiesenhofer en Mieke Kröger met ruim verschil voor.

In het westen van Frankrijk besloten enkele erkende tijdrijders het tegen elkaar op te nemen in de Chrono des Nations. Deze eendaagse tijdrit wordt sinds 1990 georganiseerd in de maand oktober en vindt plaats rond Les Herbiers in het Franse departement Vendée. In 2020 ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie, maar dit jaar keerde de koers weer terug op de kalender. En met Reusser, Kiesenhofer en Kröger stonden er drie serieuze kleppers aan de start.

Reusser was op voorhand de grote favoriet. De renster van Alé BTC Ljubljana, die volgend jaar zal uitkomen voor Team SD Worx, werd dit jaar Europees kampioene tegen de klok en veroverde op het WK tijdrijden zilver achter Ellen van Dijk. Die laatste was vandaag echter niet van de partij en dus kon Reusser onbedreigd naar de zege vlammen. Ze kwam op een heuvelachtig parcours tot een eindtijd van 33m36s.

Duidelijk verschil

De Zwitserse bleek aan de finish bijna een minuut sneller dan Kiesenhofer, die op de Olympische Spelen in Tokio zo verrassend de gouden medaille wist te veroveren in de wegrit. De Oostenrijkse bleek uiteindelijk 52 seconden langzamer dan Reusser. De sterke Duitse Kröger finishte eveneens op 52 seconden van de winnares, maar bleek net iets langzamer dan Kiesenhofer en moest dus genoegen nemen met plek drie.

De Française Marion Borras werd vierde, Dana Rozlapa uit Letland eindigde als vijfde. Op de zesde plaats komen we de Belgische Ann-Sophie Duyck tegen. Vanmiddag staat ook nog de manneneditie van Chrono des Nations op het programma, met een te verwachten duel tussen Remco Evenepoel en Stefan Küng.