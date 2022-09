Marlen Reusser derde op WK tijdrijden: “Blij met de bronzen medaille”

Marlen Reusser ging voor goud, maar moest vandaag op het WK tijdrijden genoegen nemen met een bronzen medaille. De Zwitserse hardrijdster moest haar meerdere erkennen in wereldkampioene Ellen van Dijk en runner-up Grace Brown. “Ik ben echter wel tevreden met dit resultaat”, zei ze na afloop.

“Het was moeilijk om op te bouwen naar deze wedstrijd omdat mijn voorbereiding werd verstoord door allerlei kleine obstakels zoals blessures en een ziekte kort na het EK. Ik heb alles gegeven wat in me zat. Het parcours betekende een extra uitdaging. Ik ben best blij met deze bronzen medaille”, aldus Reusser.

De renster van SD Worx wist de voorbije jaren al twee Europese titels te verzamelen, was in 2020 en 2021 al vicewereldkampioen tegen de klok en veroverde zilver op de voorbije Olympische Spelen in Tokio. Vandaag zat er dus niet meer in dan een derde plaats.