Mark Padun geeft ziek op in Tirreno-Adriatico

Mark Padun was een van de drie uitvallers tijdens de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico. Vanwege ziekte kneep de Oekraïense klimmer van EF Education-EasyPost onderweg de remmen dicht. Het Lotto Soudal-duo Rüdiger Selig en Maxim Van Gils stapte eveneens uit de wedstrijd.

Padun liet in aanloop naar Tirreno-Adriatico een goede vorm zien. In de Spaanse vierdaagse Gran Camiño eindigde de Oekraïner vijfde in de serieuze etappe naar Luintra en won hij vervolgens de afsluitende tijdrit voor Jesús Herrada en Alejandro Valverde. Het leverde hem de derde plek op het eindpodium op. Het zorgde voor verwachtingen, maar die kwamen in de Tirreno niet uit. Voor de 25-jarige renner duurde de ronde vijf dagen, want vandaag verliet hij vroegtijdig de vijfde etappe wegens ziekte. Na Ruben Guerreiro was hij de tweede uitvaller bij zijn ploeg.

Lotto Soudal zag de Duitser Rüdiger Selig en de Belg Maxim Van Gils opgeven. Eerder raakte de Belgische ploeg Caleb Ewan al kwijt. De Australische sprinter had gisteren last van een valpartij en wilde geen risico nemen met het oog op Milaan-San Remo.