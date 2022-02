Mark Padun draagt zege op aan Oekraïne: “Wil dit delen met mijn landgenoten”

Mark Padun had na afloop van zijn ritoverwinning in de Gran Camiño gemengde gevoelens. Aan de ene kant was de coureur van EF Education-EasyPost blij dat hij de tijdrit gewonnen had, maar ook denkt hij aan de oorlog in zijn thuisland Oekraïne. “Ik wil deze overwinning delen met al mijn landgenoten”, vertelt hij.

“Ik kan niet heel blij zijn, vanwege de situatie in mijn land. Maar ik wil deze overwinning wel delen met al mijn landgenoten. Ik ben hier en probeer ze zo veel mogelijk te steunen in deze situatie. Ik volg alles en wil graag Slava Ukraini zeggen”, waarmee Padun doelt op een nationale groet die ‘Glorie aan Oekraïne’ betekent.

“Ik wist dat het een snelle tijdrit ging worden. Ik hoopte op een plek in de top-3, maar had niet durven denken dat ik kon winnen”, geeft hij aan. Uiteindelijk was hij in de heuvelachtige tijdrit vijf seconden sneller dan Jesús Herrada en tien seconden sneller dan Alejandro Valverde.

‘We gaan nog veel van hem horen dit jaar’

Ploegbaas Jonathan Vaughters is ook erg blij met het optreden van zijn pupil. “Hij heeft zijn stem gevonden om te reageren op kritiek, we hebben hem aangemoedigd om zich open te stellen en we hebben hem geholpen met het tijdrijden. En zelf heeft hij laten zien een groot mens te zijn.”

“Het is taai en heel koppig, maar dat zijn ook de eigenschappen van zijn volk. Dat leer ik nu ook”, aldus Vaughters. “Ik ben trots op hem. Het is ongelooflijk hoe hij zich de afgelopen weken staande heeft gehouden. We gaan dit jaar nog veel van hem horen. Daar twijfel ik niet over.”