Mark Cavendish verheldert: “Ik wil nog blijven koersen”

Snikkend liep Mark Cavendish zondag weg uit de mixed zone, waar journalisten en renners elkaar na Gent-Wevelgem konden spreken. De Vlaamse klassieker was misschien wel zijn laatste koers. Drie dagen later, voor de Scheldeprijs, stelde hij dat bij. “Ik wil nog blijven koersen.”

Door het coronavirus is de situatie erg onduidelijk, zei Cavendish voor de camera van Sporza. “Er was sprake van dat er misschien wel niet meer gekoerst zou worden. Omdat ik zelf ook nog geen ploeg heb voor volgend jaar realiseerde ik me plots dat Gent-Wevelgem misschien wel het einde van mijn carrière was. Ik heb nu eenmaal het hart op de tong.”

Voor de zesde keer in zijn loopbaan ging de wereldkampioen van Kopenhagen (2011) van start in de Scheldeprijs, die hij driemaal achter zijn naam zette. “Hier in de Scheldeprijs heb ik mijn eerste profzege behaald. Ik keek echt uit naar deze wedstrijd. Ik hou ervan om in België te koersen. Ik ben echt blij dat deze koers doorgaat.”

Hij verduidelijk dat hij nog niet wil stoppen. “Dat het al enkele jaren moeilijker gaat? Dat is relatief. 80% van de renners wint nooit een koers. Ik probeer gewoon om nog iets terug te geven aan het wielrennen. Uiteraard wil ik graag winnen, maar het gaat om meer dan winnen alleen. We zien wel wat er nog gebeurt, maar ik hoop echt volgend jaar nog te kunnen koersen.”