Mark Cavendish toegevoegd aan startlijst RSM-Wealer Ronde in Maastricht

Mark Cavendish is op het laatste moment nog toegevoegd aan de startlijst van de RSM-Wealer Ronde Maastricht. De Britse kampioen, die op de slotdag van de Giro d’Italia een historische ritzege boekte, zal vrijdagavond de grote blikvanger zijn bij het Limburgse criterium dat traditioneel na de Giro georganiseerd wordt.

De inmiddels 38-jarige Cavendish kondigde tijdens de Ronde van Italië aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen. Hij loodste zich over alle bergen heen om uiteindelijk in de slotrit naar Rome zijn langverwachte etappezege te boeken. Daarop heeft de organisatie van de Profronde Maastricht last minute Cav weten te strikken. Binnenkort staat de Brit ook aan de start in de ZLM Tour en de Tour de France.

Naast Cavendish zal ook zijn ploeggenoot Gianni Moscon van Astana Qazaqstan meedoen aan het criterium. Eerder werden Giro-renners Koen Bouwman, Nico Denz, Laurens De Plus, Jos van Emden en Oscar Riesebeek al aangekondigd in Maastricht.

Bij de elite-mannen, die om 20.30 uur starten, doen vrijdag 2 juni ook Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn en Ide Schelling mee. Bij de vrouwen starten onder meer Europees kampioene Lorena Wiebes, Mischa Bredewold, Sabrina Stultiens, Loes Adegeest en Pauliena Rooijakkers. Hun wedstrijd begint om 19.00 uur.

