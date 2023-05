Giro-revelatie Denz, De Plus en Wiebes te zien in RSM-Wealer Ronde Maastricht

De RSM-Wealer Ronde Maastricht is sinds vorig jaar van datum gewisseld en richt zich op de eerste vrijdag na de Giro d’Italia vooral op renners die in Italië actief zijn geweest. Zo is tweevoudig ritwinnaar Nico Denz een van de blikvangers.

De organisatie achter het wielercriterium heeft met Denz, Laurens De Plus, Koen Bouwman, Laurenz Rex en Oscar Riesebeek al meerdere Giro-gangers weten te strikken. Deze renners verschijnen na hun deelname aan de Giro komende vrijdag in Maastricht.

Andere profs in de komende RSM-Wealer Ronde Maastricht zijn Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Nils Eekhoff en Ide Schelling.

Bij de vrouwen is Lorena Wiebes de grootste naam. De Europese kampioen is echter niet de enige (Nederlandse) topper aan de start. Ook Mischa Bredewold, Pauliena Rooijakkers, Sabrina Stultiens, Loes Adegeest en Eva van Agt zijn van de partij.