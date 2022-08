Mark Cavendish stapt uit Ronde van Polen met oog op Commonwealth Games

Mark Cavendish zal niet van start gaan in de zesde etappe van de Ronde van Polen. De Brit laat de klimtijdrit aan zich voorbijgaan om zich voor te bereiden op de wegrit van de Commonwealth Games, die zondag worden verreden in Warwick. Dat laat Quickstep-Alpha Vinyl weten via sociale media.

“Het spijt me dat ik de jongens en de wedstrijd achterlaat, maar op hetzelfde moment kijk ik er naar uit om te koersen voor het Isle of Man op dit grootste evenement”, zegt Cavendish over de Commonwealth Games. De Commonwealth Games zijn een multi-sportevenement, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Olympische Spelen, die elke vier jaar wordt gehouden en waaraan de lidstaten van het Gemenebest van Naties mee (kunnen) doen, als wel de tot een van hen behorende overzeese gebiedsdelen. Donderdag vindt de individuele tijdrit plaats.

In de Ronde van Polen kwam Cavendish niet verder dan een achtste plaats in de eerste etappe. Daags nadien, in rit twee, eindigde hij als tiende.

Uitvallers

Etappe 1

1 Baptiste PLANCKAERT (INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX) DNF

Etappe 2

Etappe 4

Etappe 5

21 Mauro SCHMID (QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM) DNS

22 Simone CONSONNI (COFIDIS) DNF

23 Matyás KOPECKY (TEAM NOVO NORDISK) DNS

Etappe 6

24 Mark CAVENDISH (QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM) DNS