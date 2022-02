Mark Cavendish sprint naar winst in tweede etappe Tour of Oman

De tweede etappe van de Tour of Oman is gewonnen door Mark Cavendish. De Britse kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl was na een rit van ruim 167 kilometer de beste sprinter in Suhar Corniche, voor Kaden Groves en Amaury Capiot. Het is voor Cav, die ook de leiderstrui overneemt van Fernando Gaviria, zijn eerste overwinning van het seizoen.

Direct na de start reden met Antonio Angulo (Euskaltel-Euskadi) en Stephen Clancy (Novo Nordisk) twee ongevaarlijke vluchters weg. Mohammed Al-Wahidi probeerde net als op de openingsdag mee te springen, maar de thuisrijder van de nationale selectie kwam te laat. Hij belandde in de officiële chasse patate en werd gegrepen door het peloton, terwijl Angulo en Clancy vier minuten wegreden.

Massasprint onvermijdelijk

Veel groter werd de voorsprong niet, want het waren Quick-Step-Alpha Vinyl en BikeExchange-Jayco die het tempo bepaalden in het peloton. Lange tijd schommelde het verschil rond de twee minuten, maar mede door werk van Team DSM daalde de voorsprong tot onder de minuut. Bij het ingaan van de laatste dertig kilometer werden Angulo en Clancy in de kraag gegrepen.

Het leek vervolgens aan de sprintersploegen, maar eerst was er nog een aanvalspoging van Gabriel Muller (Burgos-BH). Hij reed veertig tellen weg uit het peloton, maar het bleek een mission impossible van de Fransman. Een massasprint was onvermijdelijk en daarin bleek Mark Cavendish de snelste. Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) en Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) mochten mee het podium op.

Dubbelslag Cavendish

Fernando Gaviria, de ritwinnaar van de openingsrit, kwam tekort voor een plek in de top-3 en raakte daardoor zijn leiderstrui kwijt. Cavendish pakte door zijn ritzege tien bonificatieseconden en nam de rode trui over van de Colombiaan van UAE Emirates.

