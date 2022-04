Mark Cavendish speerpunt van Quick-Step in Circuit de la Sarthe

Mark Cavendish is deze week in het Circuit de la Sarthe de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl. De ervaren Britse sprinter, die volgende maand in de Giro d’Italia aan de start verschijnt, moet in de Franse etappekoers voor een ritzege zorgen.

Quick-Step Alpha Vinyl staat voor het eerst sinds 2003 aan de start van het Circuit de la Sarthe, de etappekoers door het departement Sarthe waarvan onder meer autoracestad Le Mans deel uitmaakt. De eerste etappe is heuvelachtig met meer dan 2500 meter hoogteverschil. In de drie dagen daarna strijden de sprinters en aanvallers om de winst.

In de ronde laat de ploeg van Patrick Lefevere uitgeziekte renners als Tim Declercq en Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert extra competitie opdoen richting Parijs-Roubaix. Voor Mark Cavendish is het een goede kans om voor de Giro d’Italia, die over ruim vier weken begint, nog eens te sprinten. De Brit was dit seizoen voorlopig goed voor drie zeges.

Vijf renners

“Het kan een ingewikkelde wedstrijd worden. De smalle en open velden kunnen het, samen met de regen en wind die deze week verwacht worden, echt moeilijk moeilijk maken. We komen met slechts vijf renners aan de start, maar we zullen ons best doen en proberen om met Mark een etappezege te pakken”, zegt ploegleider Tom Steels op de website van het team.

Behalve Cavendish, Declercq en Lampaert komen ook Bert Van Lerberghe en neoprof Stan Van Tricht aan de start.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Circuit Cycliste Sarthe (5-8 april)

Mark Cavendish

Tim Declercq

Yves Lampaert

Bert Van Lerberghe

Stan Van Tricht