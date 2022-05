Mark Cavendish prijst ploeggenoten voor harde werk: “Ik ben zo trots op ze”

De vijfde etappe van de Ronde van Italië, van Catania naar Messina, was er op papier een voor de snelle mannen. Alpecin-Fenix maakte echter gebruik van de klim naar Portella Mandrazzi om de pure sprinters over boord te gooien. Ook Mark Cavendish was hier het slachtoffer van. “Wat kun je eraan doen? Je moet gewoon proberen”, zei een gelaten Cavendish na afloop tegen CyclingWeekly.

“Als er een paar kleine situaties anders verlopen, kom je waarschijnlijk terug”, aldus de Brit. “We waren bijvoorbeeld dertig seconden achter Groupama FDJ (het team van Arnaud Démare, red.) en Caleb Ewan zat achter ons. Ironisch genoeg, zouden we waarschijnlijk allemaal terugkomen, als we bij elkaar hadden gezeten.”

“Je moet gewoon alles geven en de jongens gaven alles. Ik ben zo trots op ze”, spreekt Cavendish zijn lof uit over zijn ploeggenoten. “Wat kun je tenslotte doen? Het is goed zo, we hebben het geprobeerd. Je bent altijd teleurgesteld. Maar we wisten wat er ging gebeuren vandaag, het was een extra sprintdag geweest, maar we moest het proberen. En we zullen het opnieuw proberen.”