Mark Cavendish over lange sprint: “Ik wist dat ik de energie had om het vol te houden”

Mark Cavendish was blij en trots op zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl na zijn ritzege in de tweede etappe van de UAE Tour. De Britse sprinter werd onderweg zó goed uit de wind gehouden dat hij ondanks de tegenwind vol vertrouwen de eindspurt al ver voor de finish inzette.

“Ik ben alleen maar blij. Ik voelde dat we konden winnen na het goede teamwork van vandaag”, zei Cavendish in het flashinterview na de finish. De ervaren Brit benadrukte dat zijn veel jongere ploegmaats Stan Van Tricht en Ethan Vernon pas eerstejaars beroepsrenners zijn. “Eenderde van onze ploeg hier is eerstejaars prof en dit is pas hun eerste of tweede koers in hun carrière, maar kijk eens hoe ze reden: ze reden als echte professionals!”

In de eerste etappe van de UAE Tour kwam Cav er niet aan te pas. “We hebben doorgenomen hoe we de dingen beter konden doen. Vandaag raakte niemand in paniek. Het belangrijkste was dat ik zo fris mogelijk naar de finale kwam en dat is gelukt. Ze deden het zelfs zó goed dat ik op 300 à 250 meter van de finish al kon aangaan, mét tegenwind. Het was eigenlijk te ver, maar ik werd zó goed gebracht: ik wist dat ik nog energie had om het vol te houden tot de streep.”

Ondanks dat hij van ver aanzette, wist hij inderdaad vol te houden tot aan de finish. “Ik voelde Jasper Philipsen hard komen en we wisten na zijn sprint van gisteren dat hij in vorm is. Ik ben kortom blij dat ik hem kon afhouden en zo kon winnen in deze UAE Tour.”