Mark Cavendish over binnenhalen record in Tour: “Speculatie van buitenaf”

Mark Cavendish is deze week voorgesteld bij Astana Qazaqstan. De 37-jarige sprinter gaat bij de ploeg van Alexander Vinokourov op zoek naar zege nummer 35 in de Tour de France. “Maar dat record is niet zo belangrijk voor mij.”

Het zijn geen gemakkelijke maanden geweest voor Cavendish. De Brit leek op weg te zijn naar B&B Hotels-KTM, maar dat ging uiteindelijk niet door. Zodoende moest de oud-wereldkampioen opnieuw een nieuwe ploeg zoeken. Ook in zijn privéleven was het druk voor Cavendish, de rechtszaak over de gewapende overval in zijn huis is namelijk van start gegaan. “Er is de laatste tijd veel gebeurd in mijn privéleven.”

“Toen het project van B&B van de baan was (december, red.), belde Alexander (Vinokourov, red.) me”, vertelde Cavendish aan L’Équipe. “Ik had daarvoor nog een aantal opties, maar sommigen waren niet meer actueel. Met Vinokourov was het een makkelijke onderhandeling. We waren het snel eens, dat was verfrissend. Ik ben hem en Astana dankbaar dat ze me de tijd hebben gegeven om me te focussen op de zaken die gebeurden in mijn privéleven.”

Cavendish: “Niet zo belangrijk voor mij”

Na een ‘goed ontvangst’ bij de ploeg kijkt Cavendish naar het seizoen in 2023. Veel zal in het teken staan van de Tour de France, waar de sprinter voor de 35ste keer kan zegevieren en zo het record van Eddy Merckx wil verbreken. “Ik wil terug naar de Tour, mijn hele carrière is gebaseerd op die koers. (…) Het record is niet zo belangrijk voor mij, dat is speculatie van buitenaf. Ik ga niet opeens stoppen als ik die 35ste rit niet kan winnen.”