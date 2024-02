zaterdag 10 februari 2024 om 08:31

Mark Cavendish looft teamprestatie na zege in Colombia: “Het brengt tranen in mijn ogen”

Mark Cavendish schreef vrijdag de vierde etappe van de Tour Colombia op zijn naam. Na een heuvelachtige rit wist hij zijn concurrenten in de massasprint achter zich te houden door goed werk van ploegmaats Michael Mørkøv en Cees Bol. Na afloop heeft de Brit veel goede woorden over voor zijn team. “Zij waren fenomenaal”, laat Cavendish op de site van de ploeg weten.

“Ik ben sprakeloos”, vangt de Britse winnaar aan. “Ik reed in de laatste kilometer achter de jongens en wist dat ik ze niet in de steek kon laten. Ze waren fenomenaal. Niet alleen in de finale, maar de hele dag. Na een breuk in het peloton over een klim, achtervolgden ze met vechtlust. Samen met Movistar hielden ze dat gedurende 70 km vol om er zeker van te zijn dat we onze sprint zouden halen.”

Al op zeventig kilometer van de meet werd de kopgroep gegrepen door het harde werk van de twee ploegen. Lange tijd leek de koers kabbelend naar een massasprint te gaan. Op dertig kilometer van de streep wisten drie man toch weer te ontsnappen. Wederom haalden de sprintersploegen de vluchters terug. Het was sprinten geblazen in Colombia.

“Het geloof en de passie die mijn ploegmaats voor ons team toonden, brengt tranen in mijn ogen. Ik ben zo trots dat we hier in Colombia opnieuw een etappezege hebben kunnen behalen. Ook het sprinten tegen Fernando Gaviria in zijn thuisland was bijzonder. Hij kwam zo snel en na het werk van onze beide teams was ik heel blij om het podium met hem te delen.”

In de sprint leek het bijna mis te gaan tussen Gaviria en Cavendish. De Brit leek de Colombiaan een beetje af te snijden, maar keerde net op tijd weer terug naar zijn lijn. Een tweede clash tussen de twee in de rittenkoers van Colombia lijkt onwaarschijnlijk. De twee resterende dagen bevatten de nodige klimmende meters.