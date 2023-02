Na discussie mag Mark Cavendish als enige Astana-renner met Oakley koersen

Mark Cavendish is vandaag in Oman aan zijn seizoen begonnen. De Britse sprinter maakt zijn debuut voor Astana Qazaqstan en doet dat met een bril van zijn privésponsor Oakley op zijn neus. En dat terwijl al zijn ploegmaats rondrijden met brillen van Scicon, de officiële brillensponsor van Astana.

Bij de presentatie van Cav bij Astana Qazaqstan reed hij nog rond zonder bril, maar in de Muscat Classic in Oman verscheen hij aan de start met een gouden Oakley Kato.

Volgens Cyclingnews was er een discussie tussen Scicon en Oakley over deze kwestie en hebben de contractonderhandelingen tussen Cavendish en Astana Qazaqstan mede daardoor vertraging opgelopen. Nu de 37-jarige sprinter met een Oakley is verschenen in Oman, lijkt er een akkoord te zijn tussen alle partijen.

Cavendish wordt al jarenlang privé gesponsord door Oakley en was nauw betrokken bij het ontwerp van enkele modellen. Ook in zijn periode bij Bahrain Victorious was hij de enige die een eigen brillensponsor had.