Mark Cavendish kampte met depressies: “Het was donker” maandag 6 april 2020 om 13:22

Mark Cavendish heeft de afgelopen jaren last gehad van hevige depressies, dat heeft de sprinter gezegd in een interview met ITV. “Het was donker.”

De neerwaartse spiraal waar de 34-jarige Brit in belande ontstond in de zomer 2017. In de vijfde etappe van de Tour de France kwam hij ten val door een manoeuvre van Peter Sagan en raakte daarbij zwaar geblesseerd. Een lange periode van revalidatie volgde. In die periode kreeg hij ook de ziekte van Pfeiffer, wat zijn terugkeer in het peloton vertraagde.

“Het niet weten wanneer je weer kan koersen… Ik heb dat twee jaar lang gehad. Het was iedere dag op de hometrainer en in de sportschool om weer terug te kunnen keren in het wielrennen.”

Cavendish werd in augustus 2018 gediagnosticeerd met klinische depressie. “Het was donker”, zegt hij over die periode. “Niet alleen mijn fysieke gezondheid kreeg een flinke klap te verduren. Ik heb in die periode ook best hard moeten strijden met een depressie. Ik denk dat ik er nu weer uit ben, en weer op een positieve manier naar dingen kan kijken.”

Door het coronavirus zijn voorlopig alle wielerwedstrijden geschrapt. Voor Cavendish betekent dat opnieuw een onzekere tijd zonder koersen. “Nu is het niet alleen ik. In het verleden was ik de enige die iets mankeerde en was de rest fit. Op dit moment kan niemand koersen en zit iedereen thuis.”

“Het heeft nu weinig zin om gefrustreerd te zijn. Het enige wat we kunnen doen is proberen iedereen gezond te houden en zo snel mogelijk weer terug naar het oude.”